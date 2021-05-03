العقبة الخاصة تكشف تفاصيل اصابة سائحة بكورونا

الوكيل الاخباري

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- قال نائب الرئيس التنفيذي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي ان السائحة البلغارية التي قدمت مع مجموعة سياحية قبل يومين الى العقبة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا بعد اجراء الفحص اللازم لها مشيرا الى ان السائحة المعنية كانت قد أحضرت فحص كورونا نتيجته سلبية وعند وصولها لمطار الملك حسين الدولي تم فحصها حسب البروتوكول الصحي المعتمد وظهرت النتيجة إيجابية وتم حجزها مع المرافق ضمن الاشتراطات الصحية المعتمدة.وأكد ماضي ان السلطة بالتعاون مع الجهات المختصة وضعت عددا من البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا داخليا وخارجيا لضمان الحماية والوقاية من هذا الوباء .