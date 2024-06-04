"العقبة الخاصة" تناقش خطة استقبال الزوار خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري - ناقش اجتماع مشترك للأجهزة التنفيذية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الثلاثاء، بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ومجلس المفوضين، خطة السلطة والدوائر الخدماتية المعنية في العقبة لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وأكد رئيس السلطة نايف الفايز خلال ترؤسه الاجتماع، جاهزية السلطة وكافة الدوائر الخدماتية المعنية في العقبة لاستقبال الزوار المحليين والأجانب خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتوفير جميع الخدمات لهم، مشددا على استعداد موانئ العقبة للتعامل مع البضائع المختلفة وسلاسة الإجراءات الجمركية واللوجستية لإيصالها الى مقاصدها في دول العالم، ومختلف مناطق المملكة بما يتواكب والتطورات في مجالات النقل والتخليص وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا.



وأضاف أن السلطة بالتشارك مع المحافظة والأجهزة الأمنية والدوائر الخدماتية تنفذ خطة محكمة استعدادا لعطلة العيد تتضمن فعاليات ونشاطات مختلفة تستهدف زوار العقبة ومواطنيها وتوفير الخدمات الفضلى لهم من خلال المعابر الحدودية وأماكن التنزه ومراقبة الشواطئ والحفاظ على سلامة المتنزهين ونظافة البيئة العامة وتنفيذ الفعاليات الاحتفالية في الساحات العامة وخاصة ساحة الثورة العربية الكبرى لاستقطاب أكبر عدد من الزوار لقضاء أوقات ممتعة مع عائلاتهم.



من جانبه، قال الحجاج أن المحافظة بكافة أذرعها التنفيذية وضعت مواردها البشرية واللوجستية لخدمة العقبة وزوارها بالتعاون مع أجهزة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ليكونوا فريقا واحدا للعمل على تجويد الخدمات العامة للمواطنين والزوار على حد سواء.



وأضاف أن لدى المحافظة غرفة عمليات للتنسيق مع كوادر وأجهزة السلطة على مدار الساعة وزيادة الرقابة على الأسواق ورصد الملاحظات التي تصب في خدمة العامة، وتنظيم عملية السير والدخول والخروج من خلال المعابر الحدودية التي تربط العقبة بدول الجوار.



وعرض مدراء الأجهزة الأمنية والخدماتية في العقبة خططهم لفترة العيد وعلى مدار العام التي تهدف الى الوقوف على أهبة الاستعداد لأي طارئ والتعامل مع جميع المشاكل التي تواجه المواطنين والزوار المحليين والأجانب في مدينة العقبة.