العقبة الخاصة تنفذ برنامجا توعويا حول صحة وسلامة الغذاء

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الرقابة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مركز الأميرة هيا الثقافي برنامجًا خاصًا لتوعية وإرشاد سيدات المجتمع المحلي في العقبة بصحة وسلامة الغذاء.

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وأكد مدير الرقابة العامة في السلطة، الدكتور صبري الرفوع، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود السلطة لتعزيز صحة وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه البرامج التوعوية والإرشادية لرفع مستوى الوعي والمعرفة بصحة وسلامة الغذاء بين أفراد المجتمع المحلي وتعزيز الرقابة الذاتية على الغذاء لتحقيق سلامته وجودته، وفقًا لأعلى معايير الجودة الدولية.



وأشار الرفوع إلى أن هذه اللقاءات التثقيفية مع متداولي الأغذية، والتي تأتي في سياق التشاركية مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي، لن تتوقف وستستمر بشكل دوري لتغطية شرائح المجتمع كافة، مؤكدًا حرص سلطة العقبة على رفع مستوى الوعي الصحي والتوعوي فيما يخص سلامة الأغذية وتحسين جودتها في مدينة العقبة.







