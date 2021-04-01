العقبة الخاصة توقف صيد الأسماك بكافة أشكاله

الوكيل الاخباري -

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قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقف صيد الأسماك بكافة أشكاله اعتباراً من الرابع من شهر نيسان الحالي وحتى الخامس عشر من حزيران المقبل.وبحسب بيان صادر عن السلطة اليوم الخميس، فإن القرار جاء لغايات الحفاظ على الثروة السمكية في خليج العقبة، وزيادة تكاثرها بما ينعكس على توفر كميات مناسبة من الأسماك للصيد في الأشهر المقبلة.وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء أيضاً استناداً لتعليمات تنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 وملاحقها، ولغايات حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في الخليج.وأكد أنه سيتم تعويض صيادي الأسماك المتضررين نتيجة هذا القرار من الصندوق الذي أنشئ لهذه الغاية وحسب ما تقرره "لجنة إدارة الصندوق" من تعليمات صندوق حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة.