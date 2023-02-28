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الثلاثاء، 28-02-2023 05:56 م

العقبة الخاصة و الفاو تطلقان مشروعا تدريبيا لتربية الأحياء المائية

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الوكيل الاخباري - أطلقت سلطة منطقة العقبة الخاصة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن (الفاو)، البرنامج التدريبي الأول لمشروع "دعم استراتيجية تربية الأحياء المائية المستدامة في الأردن" الممول من منظمة الفاو.

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة نايف حميدي الفايز، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن البرنامج التدريبي ركيزة أساس لضمان استدامة أنشطة المشروع، ويشكل قاعدة رئيسة لتبني أنظمة الإنتاج السمكي البحري، مؤكدا أهمية تنفيذ الدراسات البيئية لقياس الأثر البيئي لتنفيذ هذا المشروع، لضمان عدم وجود أية آثار بيئية سلبية، ودعم السلطة بالتعاون مع المنظمة والشركاء لضمان نجاح أنشطته. 

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