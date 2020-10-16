العقبة: الصحة تستحدث مختبراً متخصصاً بإجراء فحوص كورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





استحدثت وزارة الصحة في مديرية صحة محافظة العقبة مختبرا متخصصاً بإجراء فحوص فيروس كورونا المستجد بطاقة تشغيلية تصل الى 1500 عينة يومياً .وقال مدير الشؤون الصحية بالعقبة الدكتور صائب ابو عبود لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ، ان الهدف من استحداث المختبر هو رصد وجمع عينات لأكبر عدد من المراجعين والمخالطين للكشف عن الفيروس، أضافة الى إستقبال العينات من محافظات الجنوب، حيث يظهر المختبر نتيجة فحص ال PCR خلال مدة قصيرة.وبين ابو عبود، ان المختبر موجود بقسم الامراض الصدرية بالمديرية كمحطة ثابتة تضم فريقاً استقصائياً متكاملا من الفنيين والمختصين وبقدرة إنتاجية كبيرة، مشيرا الى ان المختبر يعتبر نقلة نوعية في التقصي الوبائي بمدينة العقبة وكذلك توثيق وجمع البيانات إلكترونياً من خلال فرق التقصي الوبائي في المديرية .يذكر، أن مجموع العينات التراكمي في مدينة العقبة منذ بدء جائحة كورونا وصل الى (57367) عينة وفق ابو عبود .