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السبت، 08-06-2024 03:26 م

العقبة تبدأ احتفالاتها باليوبيل الفضي

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الوكيل الاخباري- شهدت ساحة الثورة العربية الكبرى في مدينة العقبة يوم أمس الجمعة انطلاق الاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتنظيم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومحافظة العقبة، وتتضمن الاحتفالات أنشطة فنية وترفيهية متنوعة.

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واستهلت الفعاليات بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، ومواطني وزوار العقبة، بعروض فنية فلكلورية لفرقة معان للفنون الشعبية التراثية، كما أحيا الفنانان الأردنيان نداء شرارة وينال المصري مجموعة من الأغاني الوطنية.


كما اشتملت الفعاليات على أنشطة عائلية متعددة وفعاليات مخصصة للأطفال منها الرسم على الوجوه، إلى جانب بازار الحرف اليدوية، ومطاعم شعبية.

 




 

 


 

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