العقبة تحتفل بالمناسبات الوطنية

الوكيل الاخباري -

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احتفلت اللجان الشبابية في مركز الأميرة بسمة للتنمية في العقبة التابع للصندوق الأردني الهاشمي وبالتعاون مع الشرطة المجتمعية، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك ومئوية الدولة الأردنية.وعرضت مديرة مركز الأميرة بسمة فاطمة الحناوي خلال الحفل الذي جاء برعاية محافظ العقبة محمد الرفايعة، وبحضور مدير شرطة العقبة، لبرامج وأهداف المركز الذي يتبع له ستة مراكز في المحافظة، مشيرة إلى أن أهم الأهداف تتركز حول تمكين وتحفيز أفراد المجتمعات المحلية على المشاركة في التخطيط وتحديد الأولويات والتنفيذ ودعم الجهود التنموية.