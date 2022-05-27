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الجمعة، 27-05-2022 04:45 م

العقبة تحتفل بعيد الاستقلال

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الوكيل الاخباري - واصلت محافظة العقبة احتفالاتها اليوم بعيد الاستقلال الـ 76، حيث جابت قوارب الصيد والسياحية تتقدمها قطع القوة البحرية الأردنية وقاطرات شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية شاطىء خليج العقبة.

ورسمت القطع البحرية التي تزينت بالأعلام الأردنية وصور جلالة الملك، أبهى صوره في الخليج ولا سيما قاطرات "الخدمات البحرية"والتي أطلقت من خراطيم مياهها لوحة فنية شاهدها جميع نزلاء الفنادق وزوار العقبة على الشاطىء.

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