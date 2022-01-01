العقبة تسجل أعلى هطول مطري - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن العقبة سجلت خلال الـ 30 ساعة الماضية أعلى معدل هطول مطري وصل إلى 11.5 ملم.



وبين آل خطاب، اليوم السبت، أن الشوبك سجلت 8 ملم، وسجلت معان 7 ملم، والباقورة سجلت 6 ملم، فيما سجلت البتراء 5.5 ملم، وسجل في الطفيلة 2.4 ملم، والربة 1.8 ملم .



وعن مناطق الشمال، كشف أن محافظة إربد سجلت 4.5 ملم، ومدينة الرمثا 4 ملم، ورأس منيف 3.6 ملم، وفي جرش 1.5 ملم.



وأوضح أن مدينة السلط سجلت هطول مطري وصل إلى 3.2 ملم، فيما سجل في الزرقاء 0.6 ملم، ودير علا 0.6 ملم.



ووصل معدل الهطول المطري في مطار الملكة علياء 0.5 ملم، وحدائق الحسين 0.5 ملم، والجبيهة 0.5 ملم ، ومطار عمان 0.3 ملم، أما في منطقة الغباوي سجل 0.3 ملم، و الضليل نقاط، الأزرق نقاط.

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