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الإثنين، 18-04-2022 01:23 ص

العقبة تشارك محافظات المملكة برفع العلم الأردني

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الوكيل الاخباري - شاركت محافظة العقبة محافظات المملكة برفع العلم الأردني على مبان الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، ونفذت فعاليات وطنية وأمسيات رمضانية بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، والتي تصادف يوم السادس عشر من شهر نيسان من كل عام.

واكد مواطنون شاركوا في الفعاليات اهمية العلم كرمز للوطن وعنوان للتضحية والفداء من أجله يبذل الغالي والنفيس لصون حريته واستقلاله واعلاء شأنه ليظل قويا منيعا بمدى الازمان بقوة ابناءه وتمسكهم بالقيم التي تربوا عليها ليظل ديدنهم الوفاء للوطن والدفاع عنه وحمايته من كل متربص به يريد النيل من ثوابته الوطنية.

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