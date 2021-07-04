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الأحد، 04-07-2021 10:52 م

العقبة تشهد اقبالا كبيرا للزوار بعد إعلانها منطقة آمنة من كورونا

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  الوكيل الاخباري -  تشهد مدينة العقبة إقبالا كبيرا من الزوار القادمين إليها من مختلف محافظات المملكة، وذلك بعد إعلانها منطقة آمنة من فيروس كورونا، لوصولها إلى نسبة تطعيم مرتفعة وتسهيل دخول الزوار إليها بكل يسر وسهولة.اضافة اعلان


وقال محافظ العقبة، محمد الرفايعة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنه بعد تنفيذ الإجراءات التي فرضتها الحكومة بهدف الوصول إلى صيف آمن بالعقبة من خلال تطبيق البروتوكول الصحي على منفذي وادي عربة واليتم حسب التعليمات الحكومية الصادرة وصلت نسبة التطعيم فيها حوالي 71 بالمئة من الفئة المستهدفة من سكان مدينة العقبة، والبالغة زهاء 97 ألفا، ما ساعد أصحاب القرار على استثنائها من الحظر الجزئي وفتح جميع القطاعات السياحية والتجارية العاملة فيها.

 




 

 


 

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