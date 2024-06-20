العقبة تشهد حركة سياحية نشطة خلال العيد

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزة الحاج حسن، أن الحركة السياحية في مدينة العقبة نشطة وفقا لنسبة الإشغال الفندقي وعدد الزوار خلال أيام العيد بما إنعكس إيجابا على الحركة السياحية والتجارية في المدينة السياحية .

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وقال الحاج حسن في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن نسبة إشغال الفنادق في مدينة العقبة بلغت 80 بالمئة، ودخل نحو 14 ألف زائر عبر معبري الدرة الحدودي ووادي عربة .