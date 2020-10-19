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الإثنين، 19-10-2020 02:00 م

العقبة ..تكثيف حملات التفتيش للحد من التسول

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الوكيل الاخباري- كثفت مديرية التنمية الاجتماعية حملاتها التفتيشية للحد من ظاهرة التسول المنتشرة في محافظة العقبة، من يوم الاثنين.

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وقال مدير التنمية الاجتماعية بالعقبة محمد الطورة خلال ترأسه اجتماعا للجنة مكافحة التسول بالمحافظة، وبحضور ممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومديرية الشرطة، إنه تم الاتفاق على تكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي لتشمل كافة مناطق وأحياء مدينة العقبة والاسواق التجارية والاشارات الضوئية، بهدف الوصول الى هذه الفئة من المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.


واضاف إنه تم التنسيق مع محافظ العقبة لاتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، وخصوصا مع أولياء أمور الأطفال الذين يتم تسخيرهم للتسول على الاشارات الضوئية، والمتسولين القادمين من المحافظات الأخرى.


وأكد أن المديرية نفذت خلال العام الحالي أكثر من 100 حملة، ضبط خلالها 110 متسولين، وتم ايداعهم الى الجهات القضائية والإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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