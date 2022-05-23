العقبة تنهي استعداداتها للاحتفال بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري - أنهت محافظة العقبة الترتيبات اللازمة لبرنامج الاحتفال بعيد الاستقلال الـ76 للمملكة.

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وقال محافظ العقبة محمد الرفايعة، خلال ترؤسة للمجلس الأمني بالمحافظة اليوم الاثنين، إن جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية بالعقبة ستشارك في الاحتفالات التي من المقرر إقامتها يومي الأربعاء والخميس من خلال تزيين جميع الساحات العامة والمباني الحكومية بالأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.



وأضاف أن الاحتفالات ستتضمن تنظيم مسيرات، الأولى للسيارات تنطلق يوم الأربعاء من نادي الأمير راشد إلى مبنى المحافظة، والثانية مسيرة راجلة يتقدمها أعضاء المجلس الأمني حيث ستنطلق من ساحة الثورة العربية الكبرى إلى بيت الشريف الحسين بن علي بالعقبة.



اما المسيرة الثالثة التي ستشارك بها القوارب البحرية الملكية ستنطلق من مرسى الصيادين إلى ساحة الثورة العربية الكبرى.



وشدد الرفايعة على أهمية المشاركة في الاحتفال الوطني الكبير وإظهاره بما يليق بعظمته للتعبير عن الولاء والانتماء لتراب الوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة التي كانت وما زالت صمام الأمان لاستقرار الوطن وتقدمه وسمعته الطيبة بين أقطار العالم.