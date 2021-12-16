العقبة: توزيع 400 قسيمة شرائية للأسر الفقيرة في العقبة

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، الملتقى الخيري في لواء القويرة التابع لمحافظة العقبة.

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وقال الخلايلة إنه ولضرورة التواصل مع المواطنين وتلمس حاجاتهم، نظم صندوق الزكاة بالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية في وزارة الأوقاف، الملتقيات الخيرية في مناطق جيوب الفقر من المملكة، ومنها لواء القويرة.



واوضح ان ملتقى القويرة الخيري تضمن توزيع مساعدات متنوعة تتمثل في توزيع 400 قسيمة شرائية للأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ 50 طالب علم غير متمكن ماديا بواقع 100 دينار نقدا لكل طالب، و100 دينار لـ 50 يتيما، إضافة إلى 300 طرد غذائي، مبينا ان 800 أسرة فقيرة ومحتاجة تستفيد من الملتقى. ووجه وزير الأوقاف، المعنيين إلى العمل على تخصيص قطعة أرض لغايات انشاء سكنات للأسر الفقيرة والمحتاجة اقتداء بمبادرة جلالة الملك في بناء مساكن للفقراء، التي ينفذها الديوان الملكي الهاشمي، ودراسة تنفيذ مشاريع استثمارية للأسر المحتاجة وترميم منازل للفقراء.



واضاف ان الصندوق يقوم على إيصال الزكاة والصدقات والتبرعات التي تقدم له من أصحاب الايادي البيضاء لمستحقيها، مثمنا جهود ودعم الخيرين للصندوق، الامر الذي عزز من مكانته ودوره، لا سيما خلال جائحة كورونا حيث تم تقديم المساعدات العينية والنقدية لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والمحتاجة منذ بداية الجائحة.



من جهته، اشار متصرف لواء القويرة عبدالرحمن الربابعة، إلى أن صندوق الزكاة يقدم خدماته في لواء القويرة من خلال مديرية أوقاف العقبة ولجنة زكاة اللواء.

وحضر الافتتاح مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير مديرية أوقاف العقبة فارس الجوازنة، وعدد من وجهاء المنطقة.