العقبة: قرار تقليص ساعات الحظر أعاد الامل الى القطاع السياحي

الوكيل الإخباري- ساعد قرار الحكومة الجديد بتقليص ساعات الحظر الجزئي بإعادة الأمل للقطاعات السياحية كافة، وارتفاع نسبة الحجوزات في فنادق العقبة لأكثر من 85 بالمائة خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

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وبحسب نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي، فان نسبة الحجوزات في الفنادق الشاطئية سجلت حتى يوم أمس الثلاثاء أكثر من 50 بالمائة، فيما ارتفعت نسب إشغال الفنادق في العقبة بشكل عام لتصل إلى 83 بالمائة مع عطلة العيد.



وقال ماضي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن قرار الحكومة بتقليص ساعات الحظر الليلي، ساعد في زيادة إقبال المواطنين على التوجه إلى العقبة، حيث بلغت نسبة الحجوزات في بعض فنادق 5 نجوم سعتها القصوى 100% فيما كان الإقبال بشكل أقل على فنادق ما دون 3 نجوم.



وأضاف، أن خطة العمل خلال عطلة عيد الفطر السعيد تسير بالشكل المخطط له، كما سيكون هناك مواصلة لعمل وفرق الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت جميعها لضمان اتباع إجراءات السلامة العامة.