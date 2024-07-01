العقبة: قضاء الديسة يحتفي بعيد الجلوس الملكي

الوكيل الإخباري - نظمت جمعية حوض الديسة السياحية، بدعم من سلطة العقبة الخاصة، مهرجانا خطابيا على مضمار الشيخ زايد آل نهيان في قضاء الديسة، وذلك احتفاء بعيد الجلوس الملكي واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

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وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، خلال رعايته الاحتفال بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، أن القيادة الهاشمية منذ انطلاق الثورة العربية الكبرى وتأسيس الدولة الهاشمية، لعبت دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الدولة الحديثة التي تتمتع بالأمن والاستقرار، مما أسهم في تعزيز مكانة الأردن إقليمياً ودولياً.



وأشار إلى أن الاحتفال بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته وبالعيد الثلاثين لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يعكس التلاحم بين القيادة والشعب الأردني ويبرز الإنجازات التي تحققت بفضل جهود أبناء الأردن والرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني.



من جانبه، قال رئيس جمعية حوض الديسة، عوض المزنه: "إن وطناً بحجم الأردن سيكبر بهمة أبنائه وقادته وشبابه، وسنبقى مع جلالة الملك وولي عهده يداً بيد".



وأوضح أن الفعاليات شملت انطلاق سباق الهجن بمشاركة عشرين هجاناً للراكب البشري، حيث حصل إبراهيم خليل أبو معيتق على المركز الأول، وصخر عواد الزوايدة على المركز الثاني، وعودة فراح أبو جذيل على المركز الثالث.



كما جرى عرض فيلم من إنتاج وإخراج المجتمع المحلي والجمعية السياحية، وألقى الشاعر طلال مخلد الزوايدة قصيدة شعرية بالمناسبة السعيدة، فيما ألقت الطفلة تالا عماد الزوايدة كلمة معبرة عن الفرح والسعادة بمناسبة الأعياد الوطنية، وتضمنت الفعاليات عرضاً للهجانة من أبناء المجتمع المحلي واختتمت بحفلة سامر.



وفي الختام، وزع الفايز الجوائز على الفائزين الأوائل وقدم الدروع للداعمين والمنظمين، معبراً عن شكره وتقديره لجهود الجميع في إنجاح هذه الاحتفالية الوطنية.