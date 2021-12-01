العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

الوكيل الاخباري- أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الاربعاء، فعالية تطوعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مركز العقبة الشامل للاحتياجات الخاصة.

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وتضمنت الفعالية، التي شارك فيها 50 متطوعا، فقرات رياضية ومسابقات ثقافية ورسم جدارية وأنشطة ترفيهية ورسم على الوجوه وتوزيع العاب على المستفيدين .



وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر حربي العشوش، إن الفعالية تهدف للاحتفاء باليوم العالمي للتطوع وتعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب وزيادة وعيهم حول مساهمتهم الحقيقية في المجتمع، مؤكدا حرص الهيئة على طرح مبادرات ومقترحات تسهم في إشراك الشباب في مختلف الجوانب التوعوية والتطوعية، بما يضمن تحقيق رؤية القيادة الهاشمية في تعزيز دور أكبر للشباب وخدمة المجتمع .

بدورها بينت مديرة مركز العقبة الشامل للاحتياجات الخاصة حنان المشاعله، أهمية الشراكة المثمرة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتعزيز الاندماج والتفاعل بين مؤسسات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع المحلي، مثمنة دور الهيئة ومبادرتها في التواصل ورسم الفرحة على وجوه طلبة المركز .