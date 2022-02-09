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الأربعاء، 09-02-2022 07:58 م

العقبة للتكنولوجيا تطلق برنامجاً لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

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الوكيل الاخباري - أطلقت جامعة العقبة للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، الموقع الإلكتروني لبرنامج "سلام" لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد سند أبو درويش إن هذا البرنامج هو عبارة عن برنامج ثقافي تعليمي سياحي تقيمه جامعة العقبة للتكنولوجيا بهدف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من شتى دول العالم، وإتاحة الفرصة للمشاركين التعرف على جوانب الحياة في المجتمع الأردني في مناطق البادية والمناطق التراثية والسياحية في جنوب الأردن.

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