العقبة: معرض للصور التاريخية حول العلاقات الأسترالية الأردنية

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نظمت السفارة الأسترالية في عمان، اليوم الخميس، معرض الصور التاريخية التي تحكي تاريخ العلاقات الأسترالية الأردنية والشراكة الدائمة بين البلدين الصديقين.وافتتح المعرض السفير الأسترالي في الأردن، بيرنارد لينتش، بحضور النائب عبيد ياسين ومساعد محافظ العقبة سلطان حسن، والمفوض المالي والإداري في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمد أبو طالب.وقال السفير لينتش إن الأردن واستراليا يتمتعان بشراكة وثيقة ودائمة، تعود أصولها إلى الثورة العربية الكبرى، لافتا إلى أن إطلاق هذا المعرض الذي يتضمن صورا تاريخية، يهدف إلى توثيق تاريخ العلاقات الثنائية التي تعود إلى عام 1918 عندما دخلت قوات المشاة الأسترالية وقوات الحصان السريع وفيلق الطيران إلى أراضي الأردن لدعم "الثورة العربية الكبرى"، ومساهمة القوات الأسترالية في النصر النهائي للثورة.