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الثلاثاء، 21-06-2022 01:18 م

العقبة : ندوة عن الشباب في فكر جلالة الملك

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الوكيل الإخباري- ناقشت ندوة نظمتها مديرية ثقافة العقبة، بالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، الشباب في فكر جلالة الملك، الأوراق النقاشية نموذجا.

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وبين مدير ثقافة العقبة طارق البدور أهمية الأوراق النقاشية لجلالة الملك في تعميق دور الشباب الإيجابي في الحياة العامة سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى الدعم والاهتمام الملكي للشباب كونهم بناة المستقبل للوطن.


وأوضح أن هذه الندوة تأتي ضمن خطة وزارة الثقافة لتوعية الجيل الجديد بالفكر الملكي الرامي إلى إحداث تطور يواكب متغيرات الحياة وإشراك الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية بما يعزز عملية الإصلاح الشامل.


بدورها، عرضت الباحثة الدكتورة رولينا البدوي محاور الورقة السابعة، والخاصة ببناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الاردن يقدم أفضل تعليم يؤهل الشباب لمواجهة تحديات الحياة وإقامة الأعمال الناجحة، وممارسة حرف قيمة لتأسيس أسر متآلفة وبالتالي بناء مجتمعات متماسكة.


كما ناقشت الندوة التي حضرها طلبة وأعضاء هيئة تدريس بالجامعة أهمية الشباب والمشاركة الفاعلة في مختلف أنشطة اللجان الشبابية والطلابية، ودورها في تطوير وتنمية الشباب والتجربة الأردنية للطلبة من خلال الأوراق الملكية أنموذجا.

 

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