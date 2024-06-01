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السبت، 01-06-2024 10:13 ص

العقبة: ورشة عن الخط العربي ضمن الأيام الثقافية التونسية الأردنية

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الوكيل الاخباري- نظمت مديرية ثقافة العقبة في مركز الأميرة بسمة أمس الجمعة، ورشة الخط العربي، بمشاركة أردنية تونسية، وذلك ضمن الأيام الثقافية التونسية الأردنية.

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وقدم الورشة الخطاطان التونسي الدكتور توفيق العيساوي والأردني ياسر الجرابعة بحضور عدد من المهتمين في الخط العربي.


وعرض الدكتور العيساوي نبذة حول الخط المغربي بين الجمالية والتطور، موضحا أن أول الخطوط المغربية خط القيروان الذي ارتبط بمدينة القيروان التونسية التي كانت العاصمة الإسلامية في افريقيا.


ولفت الى ان أنواع الخطوط القيروانية تقسم الى القيرواني المبكر والمتأخر ومن اشهر من استخدمه الخطاط علي الرواق ويعد أحد أفرع الخط الكوفي لأنه يغلب الطابع الهندسي، وهناك الخط المبسوط التونسي وهو من اكثر الخطوط المغربية شيوعا لما يتميز فيه من أناقة وراحة للعين.


بدوره، عرض الخطاط الجرابعة مكانة الخطوط الشرقية وجماليتها وأنواعها ومنها خط النسخ والرقعة والديواني والثلث والاجازة والكوفي، وقدم نماذج منها لتدريب المشاركين في الورشة.

 




 

 


 

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