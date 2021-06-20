العقبة .. وصول طائرة روسية على متنها أكثر من 160 سائحا

الوكيل الإخباري - حطّت في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، الأحد، طائرة قادمة من روسيا على متنها نحو 160 سائحا، تعد الأولى ضمن رحلات مبرمجة للأردن بمعدل رحلة أسبوعياً وتستمر حتى نهاية العام الحالي.

اضافة اعلان



وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، في بيان السبت، إن وصول الطائرة السياحية فجر الأحد إلى العقبة وانطلاق السياح الروس منها لزيارة كافة المواقع السياحية والأثرية في الأردن، يدعم دوران عجلة الحركة السياحية.



وأشار إلى أن حرص الأردن على عودة المجموعات السياحية إلى الأردن، تدعمه الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج، خصوصا وأن الأردن "استطاع السيطرة على الوضع الوبائي والمحافظة على نسب منخفضة في أعداد الإصابات المسجلة بكورونا".



وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، إن السياح سيستمرون بالوصول إلى العقبة تباعا في ظل الظروف الراهنة ورفع سلطات الطيران الروسية الأردن من قائمة الدول المعرضة لفيروس كورونا، ما شجع مواطنيها على التوجه للسياحة في الأردن، ولفت أن بدء وفود السياح الأجانب يحمل نتائج ايجابية مستقبلية للحركة السياحية في الأردن.



وأكد عربيات أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والحوافز الممنوحة للطائرات القادمة إلى العقبة، تسهم بشكل لافت في ازدياد حركة السياحة الوافدة، مشيرا إلى أن الهيئة تتبع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وقال عربيات "نتوقع ارتفاعا في أعداد الطائرات الروسية والتي تحمل سياحا قادمين إلى الأردن خلال الفترة المقبلة".





