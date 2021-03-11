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الخميس، 11-03-2021 02:45 م

العقبة .. 15 فندقا يستعد للإغلاق

العقبة-2
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد أصحاب فنادق بالعقبة أن أكثر من 15 فندقا من مختلف التصنيفات تستعد للإغلاق بعد تراكم الخسائر المادية الفادحة عليها وتسريح عشرات الموظفين لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل جائحة كورونا والإغلاقات المتتالية وانقطاع السياحة الخارجية وتراجع الداخلية.

وقال رئيس جمعية الفنادق بالعقبة صلاح البيطار إن خمسة فنادق أقفلت أبوابها نهائيا وسرحت أكثر من 550 عاملا تمثل 1130 غرفة فندقية في مختلف التصنيفات.

وأشار البيطار إلى أن الحركة السياحية بالعقبة في تراجع بسبب جائحة كورونا خاصة بعد الإغلاقات المتكررة، مؤكدا أنه تم إغلاق خمسة فنادق ما يعادل 1000غرفة فندقية منذ بدء الجائحة التي عصفت بالقطاع.

وطالب بدعم القطاع السياحي للحفاظ على ديمومتها وعدم إغلاقها وتسريح موظفيها.

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