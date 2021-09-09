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الخميس، 09-09-2021 10:12 ص

العقبة: 20 ألف زائر نتيحة سياحة العبور

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الوكيل الاخباري- شهدت مدينة العقبة خلال الأسبوع الحالي، حركة سياحية نشطة بعد عبور زهاء 20 الف سائح مصري إلى دول الخليج عبر ميناء العقبة من خلال شركة الجسر العربي، وفق نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة شرحبيل ماضي.

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وقال مفوض السياحة وشؤون الإستثمار، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن العقبة بدأت تستعيد عافيتها بعد ان استقبلت خلال الأيام الماضية آلاف الزوار المصريين القادمين للخليج عبر ميناء العقبة، أو ما يسمى بسياحة العبور فيما تستعد حاليا لاستقبال عدد من البواخر السياحية القادمة من دول العالم المختلفة.


ولفت ماضي إلى أن نسبة الإشغال الفندقي في فنادق فئة 3 و 4 نجوم بلغت 100 بالمائة بسبب عبور الأشقاء المصريين عبر ميناء العقبة، مؤكدا أن الأجهزة المعنية بالعقبة قامت بتطبيق البروتوكول الصحي المعمول به حاليا في دول الخليج، والقاضي بحجر المسافرين مدة 14 يوما، ما ساهم بزيادة مدة مكوث المصريين في العقبة وأنعش الحركة السياحية داخل المدينة.


وكشف ماضي عن فعاليات سياحية ستشهدها مدينة العقبة خلال الأيام المقبلة تتمثل بانطلاق فعاليات " الهوى جنوبي" ، الذي يهدف إلى استقطاب الزوار إلى العقبة ومنطقة المثلث الذهبي بشكل عام، بهدف تنويع المنتج السياحي واطالة مدة مكوث السائح في المنطقة.

 

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