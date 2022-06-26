العقيد الزعبي: مدة علاج الموقوفين على قضايا التعاطي تعتمد على استجابة النزيل

الوكيل الإخباري - قال مدير مركز إصلاح وتأهيل بيرين العقيد مؤيد الزعبي، إنه يتوفر خدمات علاجية داخل مركز إصلاح بيرين لمن تم إيقافه داخل مراكز الإصلاح بقضايا الإدمان في عيادات متخصصة تؤهل النزيل للتخلص من التعاطي قبل انتهاء فترة محكوميته.

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