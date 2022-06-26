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العقيد الزعبي: مدة علاج الموقوفين على قضايا التعاطي تعتمد على استجابة النزيل

الأحد، 26-06-2022 11:20 ص

العقيد الزعبي: مدة علاج الموقوفين على قضايا التعاطي تعتمد على استجابة النزيل

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الوكيل الإخباري - قال مدير مركز إصلاح وتأهيل بيرين العقيد مؤيد الزعبي، إنه يتوفر خدمات علاجية داخل مركز إصلاح بيرين لمن تم إيقافه داخل مراكز الإصلاح بقضايا الإدمان في عيادات متخصصة تؤهل النزيل للتخلص من التعاطي قبل انتهاء فترة محكوميته.

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وأضاف الزعبي، في مداخلة على اثير اذاعة الامن العام، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن مدة علاج الموقوفين على قضايا التعاطي تعتمد على مدى استجابة النزيل للعلاج وصولا الى التخلص من هذه الآفة وعلى نفقة الدولة .

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