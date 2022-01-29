السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

العلاوين للوكيل: تعبئة 850 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض دون انقطاع

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السبت، 29-01-2022 12:06 م

العلاوين للوكيل: تعبئة 850 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض دون انقطاع

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية المهندس عبد الكريم العلاوين، انه خلال الفترة من يوم الأربعاء الماضي وحتى مساء أمس الجمعة تم تعبئة ما مجموعة 850 ألف أسطوانة غاز.
 
وبين العلاوين لـ " الوكيل الاخباري" انه تم تحميل 853 طن لموزعي الغاز في الاردن.

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واشار الى انه تم تعبئة كافة الأسطوانات التي وردت الى المحطات الثلاث في عمان واربد والزرقاء، مبينا ان هذه المحطات استمرت هذه المحطات بالعمل دون انقطاع خلال فترة المنخفض وبكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات.

 

وشدت المملكة منخفضاً جوياً قطبياً عميقاً سجلت فيها درجات الحرارة انخفاضاً ملموساً، ما زاد الطلب على الغاز المنزلي لغايات التدفئة. 

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