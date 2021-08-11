العلوان يتفقد جمعية اشقيرا للتنمية الاجتماعية بالمزار الجنوبي

الوكيل الاخباري -

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تفقد مندوب وزير التنمية الاجتماعية ومدير الجمعيات الخيرية في الوزارة، ناجي العلوان يرافقه مدير تنمية لواء المزار الجنوبي الدكتور أنور العبيسات ورئيس قسم الجمعيات الخيرية أحلام الطراونة اليوم الأربعاء جمعية اشقيرا للتنمية الاجتماعية للاطلاع على واقع الخدمات فيها.وقال العلوان إن الوزارة تعمل بمبدأ التشاركية الحقيقية بين الجمعيات الخيرية مؤكدا أن العمل التطوعي من أسمى الأعمال والقيم والأهداف ويساهم في خدمة المجتمعات المحلية وتطويرها وتنمية الحس الوطني في نفوس الأفراد والمجتمعات.