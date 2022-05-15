الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 15-05-2022 06:34 م

العلوم الإسلامية تبحث التعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور محمد علي الخلايلة، والمدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، الدكتور ابراهيم الروابدة، سبل التعاون المشترك.

وبين الدكتور الخلايلة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المركز، اليوم الأحد، أنّ الجامعة تسعى عبر تخصصاتها وكلياتها إلى التميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي، لافتا إلى أهمية إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبّي متطلبات وحاجات سوق العمل، وتعمل على تحفيز المواهب الريادية والأفكار الإبداعية لدى الطلبة وإطلاقها.

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