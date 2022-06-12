العلوم والتكنولوجيا الأولى بين الجامعات الحكومية بمؤشر البحث العلمي

الوكيل الإخباري

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- حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المركز الأول محليًا كأفضل جامعة حكومية أردنية في مؤشر البحث العلمي العام، حسب نتائج تقييمات مؤسسة (QS) العالمية لعام 2023، لتتقدم حسب التصنيف 18 مرتبة على مستوى العالم، ولتكون ضمن قائمة الجامعات الأهم في مؤشر البحث العلمي.رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم قال إن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وضمن خطتها الاستراتيجية، تعمل على تطوير العملية البحثية والتدريسية من خلال الحصول على الاعتمادات العالمية للبرامج، وزيادة قواعد البيانات المشمولة بالدعم المالي والحوافز والتوسع في نوعية المجلات التي سيتم شمولها بدعم النشر فيها، إضافة إلى تنفيذ خطة الابتعاث، وعمل البحوث المشتركة مع مؤسسات دولية، والحصول على دعم لإنجاز مشاريع نوعية ذات أثر إيجابي على المجتمع. مشيرًا إلى أن الجهود التراكمية المتميزة والمبذولة ومنذ تأسيس الجامعة ساهمت في وصولها إلى هذا الانجاز وغيره من الانجازات المسجلة لها.وأكد أن هذا التميز على المستوى البحثي يعكس مستوى الهيئة الأكاديمية والمكانة المتقدمة للمجلات التي ينشرون بها، والمواضيع البحثية التي تجذب اهتماما عالميًا، الأمر الذي من شأنه تعزيز السمعة العالمية للجامعة، وجذب الدعم المالي للأبحاث، واستقطاب الطلبة، لتحافظ الجامعة على مكانتها كمركز بحثي متقدم كما وصفها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.يشار إلى أن مؤشر البحث العلمي العام في تصنيف (QS) يعتمد على ما يتم الاشارة له واقتباسه مما ينشره أعضاء الهيئة التدريسية من أبحاث خلال آخر خمس سنوات، وهو معامل التأثير للبحث العلمي المعتمد عالميًا.