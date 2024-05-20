الإثنين 20-05-2024
الوكيل الاخباري
 

إطلاق مشروع ريادي لتمكين اللاجئين السوريين في المفرق

الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

مشاهد من اشتباكات القسام وجيش الاحتلال في جباليا

شاهد عيان يروي تفاصيل آخر مكالمة مع مروحية الرئيس الإيراني

حوارية في الزرقاء حول نكبة فلسطين

العلوم والتكنولوجيا تبحث مع الشارقة الإماراتية التعاون الأكاديمي

الجامعة الأردنية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس

الأونروا: نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين

كيف تحطمت مروحية رئيس إيران؟

الإثنين، 20-05-2024 01:47 م

العلوم والتكنولوجيا تبحث مع الشارقة الإماراتية التعاون الأكاديمي

1716201925463


الوكيل الإخباري- وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة الإماراتية بهدف تعزيز وتطوير التعاون الأكاديمي في مجال التعليم والبحث العلمي، و إثراء تجارب الطلبة.

اضافة اعلان


ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، ومدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي.


وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الجامعتين وبرامجهما الأكاديمية، وتسهيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التدريسية وتعزيز البحث المشترك، وتبادل الخبرات لدفع عجلة الابتكار والتميز الأكاديمي.


وأشار السالم، إلى أن المذكرة تعد التزاما من الجامعتين بتطوير برامج أكاديمية مشتركة تلبي احتياجات الطلبة في مختلف المجالات، وتنظيم برامج بحثية علمية مشتركة بهدف تبادل المعرفة والبحوث العلمية.


وأكد أهمية المذكرة في تعزيز الشراكات الدولية وتفعيل البحث العلمي والتعليم وإيجاد فرص نوعية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، و إثراء المحصلة الأكاديمية من خلال هذا الجهد المشترك.


من جهته، أعرب النعيمي، أهمية المذكرة في تعزيز وتطوير البيئة التعليمية المشتركة، موضحًا أن الهدف المشترك من المذكرة هو تعزيز الحياة الأكاديمية للطلبة والعمل على تقديم مساهمات فعّالة تقود نحو تقدم البحث العلمي والعملية التعليمية المشتركة.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
-519233619

إطلاق مشروع ريادي لتمكين اللاجئين السوريين في المفرق

WhatsApp Image 2024-05-20 at 2.18.39 PM

الاقتصاد الرقمي: 4 مراكز أساسية متخصصة في الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن

WhatsApp Image 2024-05-20 at 2.29.32 PM

الخرابشة: لا توجد تحديات تواجه المرأة للعمل في قطاع الطاقة بالأردن

520245152859387370281

الوطني لمكافحة الأوبئة يشارك بدراسة عالمية

1716199325838

وزير المياه ومسؤولة أميركية يدشنان محطة ضخ الواحة

441495584_492408216476110_8930220223701911817_n

حملة رش شاملة في بلدية السرو لمكافحة الحشرات

أخبار متعلقة
abcb4698-616a-4e40-a2d2-22cd4168a13f

اليرموك تنظم محاضرة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

6a5bfbcb-1824-48e9-b717-73722204f2a7

التعليم العالي تعقد ورش بآليات القبول في الجامعات الأردنية لأبناء الجالية في الكويت

كيفية-تقديم-موازي-في-جامعة-العلوم-والتكنولوجيا

العلوم والتكنولوجيا تنظم حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان

1714997387433

دورة في جامعة العلوم حول القانون الدولي للمياه

99

أمسية تناقش دور الحركة العمالية والطلابية بإحداث التغيير الاجتماعي

1714324922537

افتتاح المعرض السنوي للطلبة الدوليين بالجامعة الهاشمية