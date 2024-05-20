العلوم والتكنولوجيا تبحث مع الشارقة الإماراتية التعاون الأكاديمي

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة الإماراتية بهدف تعزيز وتطوير التعاون الأكاديمي في مجال التعليم والبحث العلمي، و إثراء تجارب الطلبة.

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ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، ومدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الجامعتين وبرامجهما الأكاديمية، وتسهيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء الهيئة التدريسية وتعزيز البحث المشترك، وتبادل الخبرات لدفع عجلة الابتكار والتميز الأكاديمي.



وأشار السالم، إلى أن المذكرة تعد التزاما من الجامعتين بتطوير برامج أكاديمية مشتركة تلبي احتياجات الطلبة في مختلف المجالات، وتنظيم برامج بحثية علمية مشتركة بهدف تبادل المعرفة والبحوث العلمية.



وأكد أهمية المذكرة في تعزيز الشراكات الدولية وتفعيل البحث العلمي والتعليم وإيجاد فرص نوعية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، و إثراء المحصلة الأكاديمية من خلال هذا الجهد المشترك.



من جهته، أعرب النعيمي، أهمية المذكرة في تعزيز وتطوير البيئة التعليمية المشتركة، موضحًا أن الهدف المشترك من المذكرة هو تعزيز الحياة الأكاديمية للطلبة والعمل على تقديم مساهمات فعّالة تقود نحو تقدم البحث العلمي والعملية التعليمية المشتركة.