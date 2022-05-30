العلوم والتكنولوجيا تحصد المركزين الأول والثاني لأفضل برمجة في المسابقة الوطنية لروبوتات السومو

الوكيل الاخباري -حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا من خلال مجموعة من طلبتها المميزين، مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية لروبوتات "السومو"، والتي أقيمت في جامعة الحسين التقنية وبمشاركة حوالي 95 فريقًا من جامعات أردنية.



ومثَّل الجامعة في المسابقة فريقان من فرق المجموعات الابتكارية لمركز التميز للمشاريع الإبداعية، هما فريق "هيل بتيتو" الذي حصل على المركز الأول لجائزة أحسن برمجة، والمكون من الطلبة: أحمد سليمان، منذر أبو زينة، ليما حمد، فيما حصل فريق "بلدوزر" على المركز الثاني لأحسن برمجة، والمكون من الطالبان: واثق العمري، أحمد الزرعيني.

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