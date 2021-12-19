"العلوم والتكنولوجيا" تحصد 3 مراكز بمسابقة CTFJO

الوكيل الإخباري - حصلت ثلاثة فرق من كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية على المراكز الأول والثالث والرابع في "التقاط العلم للأمن السيبراني CTFJO " بنسختها الثالثة 2021 والتي عقدت مؤخراً في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات-الاردن.



وتم تكريم الفائزين برعاية رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان وبحضور عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات الدكتور إسماعيل الحميدي ونائب العميد الدكتور مهند قويدر ورئيس قسم هندسة وأمن الشبكات الدكتور عمر يحيى الجراح في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

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بدوره هنّأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم الطلبة الفائزين وكل من ساهم في هذا الإنجاز، مشيداً بجهود الطلبة وسعيهم للمشاركة في مسابقات تدعّم مسيرتهم العلمية وتصقل مهاراتهم العملية، وتعزز روح الابتكار والإبداع لديهم.



وأضاف الدكتور السالم أن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في طريقها لقيادة تحول كبير لدعم ورعاية المبدعين من الجامعة والمجتمع المحليّ على حدّ سواء لأنها تدرك أيضًا أهمية الابتكار عبر المشاركة في مسابقات علميه.

ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل الحميدي عن فخره واعتزازه بتحقيق طلبه من الكلية مراكز متقدمة في البطولة واضاف، ان كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات دائما تسعى إلى التميز وإبراز دور الجامعة باعتبارها رائدة محليا وعالميًا في مجال الأمن السيبراني.



وضمت الأفرقة الثلاثة طلبة من قسم هندسة وأمن الشبكات الطلبة عبد العزيز رشيدات، بلال القرنة، سيف المشاقبة، هشام ابو بكر، أنس شلول، ليث فاعوري، محمد فلايلة، محمد عطاري، مراد حامد، أسامة المومني، محمد مهيدات، حسن أبو صعيليك، أسامة الشريف، صهيب كنعان، عمر عبابنة، علي قاسم، باسم حمد، مالك توفيق، ينال ابو صيني، ويزيد الخلايلة، معاذ حمارشة ومحمود المزاري.



هذا وتعتبر المسابقة وسيلة تعليمية وتدريبية حديثة وفعالة، كما تساعد في قياس مدى إلمام المتسابقين في مجال الأمن السيبراني، وقدراتهم في اكتشاف وسد الثغرات الأمنية.



يجدر الذكر أنه شارك في البطولة 35 فريق من الجامعات التالية:

1.جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

2.جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

3.جامعة فيلادلفيا.

4.جامعة مؤتة.

5.جامعة اليرموك.

6.جامعة آل البيت.

7.جامعة الحسين التقنية.

8.جامعة عمان الأهلية.

9.جامعة البتراء.

10.جامعة البلقاء التطبيقية.