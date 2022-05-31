العلوم والتكنولوجيا تطلق حملة توعوية ضد التدخين

الوكيل الاخباري - انطلقت بجامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية ضد التدخين، والتي تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.



وقالت نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتورة سهاد الجندي إن هذه الحملة تأتي ضمن أهداف الجامعة المتمثلة بتوفير بيئة صحية سليمة للعاملين وطلبة الجامعة من خلال عقد الورش والحملات التثقيفية والمحاضرات التوعوية التي تتناول مضار وخسائر التدخين.

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