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الأربعاء، 29-12-2021 04:32 م

العلوم والتكنولوجيا تكرم طلبتها الفائزين بمسابقة الأمن السيبراني

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الويكل الإخباري- كرّمت جامعة العلوم والتكنولوجيا طلبة كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات الفائزين في مسابقة "التقط العلم للأمن السيبراني" بنسختها الثالثة 2021، والتي عقدت اخيرا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.اضافة اعلان


وأعرب نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد العجلوني، مندوبًا عن رئيس الجامعة خلال حفل التكريم الذي حضره المدير التنفيذي لشركة الدائرة الخضراء المهندس محمد الخضري، والدكتور أمير النمرات من جامعة شرق لندن / بريطانيا عن فخر الجامعة بطلبتها المبدعين الذين أثبتوا كفاءتهم وتميزهم في التخصصات المعرفية كافة.

وحصلت ثلاثة فرق من كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا على المراكز الأول والثالث والرابع.

وتعتبر المسابقة وسيلة تعليمية وتدريبية حديثة وفعالة، وتساعد في قياس مدى إلمام المتسابقين في مجال الأمن السيبراني وقدراتهم في اكتشاف وسد الثغرات الأمنية.

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