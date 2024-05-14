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الثلاثاء، 14-05-2024 12:30 م

العلوم والتكنولوجيا تنظم حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان

كيفية-تقديم-موازي-في-جامعة-العلوم-والتكنولوجيا


الوكيل الاخباري- نظمت كلية طب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية عن صحة الفم والأسنان لطلبة مدارس دار العلوم، وذلك فـي إطـار تحقيق أهداف الجامعة في خدمة المجتمع المحلـي والتفاعل معه.

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وهدفت الحملة إلى نشر التثقيف الصحي والتوعية بالطرق الصحيحة للعناية بالفم والأسنان، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة وإكسابهم مهارات الوقاية من أمراض الأسنان، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الوطنية بخفض نسبة الإصابة بتسوس الأسنان.


و خلال الحملة تم عمل فحص أولي لأسنان الأطفال لتحويلهم إلى عيادات طب الأسنان التعليمية/ الحرم الجامعي، لتقديم العلاج اللازم لهم، بالإضافة إلى توزيع معاجين وفراشي أسنان على الأطفال البالغ عددهم 90، بالإضافة إلى إرشادهم حول اتباع الطرق الصحيحة للعناية بالفم والأسنان، وزيادة التوعية السنية للتقليل من حدوث الأمراض السنية وتداعياتها على باقي أجزاء الجسم.

 




 

 


 

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