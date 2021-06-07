الإثنين 07-06-2021
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الإثنين، 07-06-2021 05:38 م

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات، خلال لقائه بمكتبه، رئيس مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام المقدم الدكتور رياض البطوش، سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين.
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وبحسب بيان الجامعة، اليوم الاثنين، أشاد خريسات بدور مديرية الأمن العام بشكل عام، ومركز السلم المجتمعي بشكل خاص، في تحصين مجتمعنا وحماية أبنائه من الفكر المتطرف الهدام والتصدي له، بأساليب تقوم على المعرفة العلمية والفكرية، وبناء الإنسان الواعي، وتعزيز قدرات المجتمع المدني في تحقيق هذا السلم المجتمعي، في ظل ما نشهده من إنفتاح واتساع في مجال التكنولوجيا وثورة الاتصالات.

 




 

 


 

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