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الإثنين، 19-07-2021 12:41 م

العلي: ارتفاع أسعار أصناف من اللحوم والدواجن في الأسواق

مها العي


الوكيل الإخباري - أكدت وزير الصناعة والتجارة مها العلي على ضرورة استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق خلال فترة العيد .

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وقالت الوزير العلي خلال جولة لها في الأسواق قبيل العيد، إن أسعار الزيوت والسكر والأرز تشهد استقرارا عما كانت عليه في شهر رمضان الماضي، والذي اضطرت به الوزارة الى وضع سقوف سعرية.


وأضافت، أن اللحوم والدواجن متوفرة بالاسواق بكميات جيدة، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود ارتفاع بأسعار بعض أصناف الدجاج واللحوم، فيما استقرت أسعار أصناف أخرى.


وأكدت ضرورة استقرار أسعار اللحوم والدواجن وعدم المغالاة فيها، مشيرة إلى أن الوزارة لديها رقابة على المواد والأسعار.


 




 

 


 

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