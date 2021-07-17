السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

إحباط دخول آليات وأشخاص من سوريا إلى الأردن

الحموري ينفي ما ورد بتقرير المرصد العمالي حول عمل الأطباء المقيمين دون أجر

العلي تؤكد على دعم الصناعة الوطنية

10% نسبة الانجاز في مشروع جسر النفط بالعقبة

ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

الفراية يؤكد على أن مد جسور التعاون مع العراق يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة

وزير العدل السابق: لقاء الملك ببايدن في هذا التوقيت يحمل عدة دلائل ورسائل

الحواتمة يقلّد ميدالية مئوية الدولة لعدد من الضباط - صور

الصناعة والتجارة تحرر 46 مخالفة لأوامر الدفاع الجمعة

الحنيفات: متابعة المشاريع الريادية ذات القيمه الاقتصادية المضافة من أولوياتنا

السبت، 17-07-2021 04:52 م

العلي تؤكد على دعم الصناعة الوطنية

مها العلي


الوكيل الإخباري - عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجتماعا برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، حضره رئيس حملة "صنع في الأردن" وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة الآليات اللازمة لإنجاح الحملة التي تستهدف الارتقاء بجودة المنتجات الأردنية وزيادة تسويقها في السوق المحلية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.

اضافة اعلان


وأكدت العلي أهمية منظومة “صنع في الأردن لدعم الصناعة الوطنية وتمكينها من زيادة مبيعاتها محليا وكذلك الارتقاء بجودتها ومواصفاتها بما يساعدها على النفاذ بصورة أكبر الى الأسواق الخارجية، وثمنت الجهود التي تقوم بها غرفة صناعة عمان لدعم الصناعة الوطنية وإطلاقها لهذه الحملة.


ودعت العلي، خلال الاجتماع، المديريات المعنية في الوزارة والمؤسسات التي ترأس مجلس إدارتها مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية ومؤسسة المواصفات والمقاييس إلى التعاون مع "صنع في الأردن" لإنجاحها بما ينعكس إيجابا على صناعاتنا الوطنية ويعزز تواجدها في السوق المحلي .


وعرض رئيس اللجنة المشرفة على حملة "صنع في الأردن" الدكتور أياد أبو حلتم موجزا عن المنظومة وأهدافها وآليات عملها والتشاركية مع الجهات ذات العلاقة وبخاصة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث أوضح أن الاستراتيجية الجديدة للمنظومة تسعى إلى تطوير مفاهيم الترويج والتوزيع واعتماد المفاهيم الحديثة للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لتحسين نسبة الصادرات من خلال زيادة عدد المنتجات الأردنية القابلة للتصدير وتمكينها من الوصول إلى أسواق غير تقليدية.


وقال إن "صنع في الأردن" تسعى إلى تحفيز الشركات الصناعية الأردنية للاستفادة من نشاطات الحملة ووضع شعار "صنع في الأردن" على منتجاتها وتحقيق المتطلبات اللازمة لذلك، وأهمها أن تكون هذه المنتجات تتوافق مع أعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة بحيث تعكس هذه المنتجات مدى الجودة والتطور الذي شهدته المنتجات الصناعية الأردنية وجعلت صادراتها تصل إلى أكثر من 140 دولة في مختلف قارات العالم.


وأكد الدكتور أبو حلتم أهمية تعاون جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الصناعي من خلال تقديم حوافز إدارية وإجرائية للمؤسسات الصناعية الحاصلة على شعار "صنع في الأردن" الأمر الذي يشكل حافزا لبقية المنشآت الصناعية لتطوير منتجاتها للحصول على هذا الشعار، مشددا على أن اللجنة لن تتخلى عن دورها في تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا الشعار من خلال تقديم مجموعة من برامج الدعم والاستشارات والتدريب.


ودعا مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي إلى ضرورة تضمين أي خطة اقتصادية تقرها الحكومة خلال الفترة المقبلة برنامجا خاصا بدعم الصناعة الوطنية يشمل حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات الصناعية الأردنية وكذلك إزالة المعيقات التي تواجه هذه الصناعات بما يعزز تنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير.


وجرى، خلال اللقاء، مناقشة مقترحات لدعم “صنع في الأردن” وكيفية التعاون لإنجاحها، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجان تجمع ممثلين عن هذه الجهات وعقد اجتماعات مكثفة لغايات الاتفاق على الحوافز التي يمكن تقديمها لحاملي شعار "صنع في الأردن" وضمن جدول زمني محدد.


وحضر اللقاء، مدير عام دائرة الجمارك ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وممثلون عن وزارة الزراعة ووزارة البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجيش 2

إحباط دخول آليات وأشخاص من سوريا إلى الأردن

main_image60f2b5109fe07

الحموري ينفي ما ورد بتقرير المرصد العمالي حول عمل الأطباء المقيمين دون أجر

main_image60f2d172739ca

10% نسبة الانجاز في مشروع جسر النفط بالعقبة

9d55dd04-c4ee-4d17-86a8-587c13e20c59

الفراية يؤكد على أن مد جسور التعاون مع العراق يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة

a3157587-3d3e-4d54-b751-517e544db4e3

وزير العدل السابق: لقاء الملك ببايدن في هذا التوقيت يحمل عدة دلائل ورسائل

1

الحواتمة يقلّد ميدالية مئوية الدولة لعدد من الضباط - صور

أخبار متعلقة
60eeccca99fe2

المواصفات تتعامل مع 99 ألف بيان جمركي

اضاحي

الصناعة والتجارة تؤكد ضرورة المحافظة على استقرار أسعار الأضاحي

الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة توفر فرص عمل لحديثي التخرج

main_image5e20751433db3

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

366815_1_1580832942

توضيح من أمانة عمان حول التعدي على الأرصفة والبيع العشوائي والبسطات المخالفة

سوق

حمادة: قطاع المواد الغذائية بدأ يستعيد عافيته