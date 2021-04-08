العلي: مهتمون بالحفاظ على استقرار أسعار السلع

الوكيل الاخباري -

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التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي اليوم الخميس نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات وأعضاء من مجلس النقابة وممثلين عن القطاعات الزراعية.واستمعت الوزيرة لعدد من النقاط التي طرحها نقيب المهندسين الزراعيين والحضور المتعلقة بكلف الإنتاج وأسعار المنتجات الزراعية والكميات المتوفرة من الخضار خلال الفترة الحالية مؤكدين كفايتها للإنتاج المحلي والتي تشمل الدواجن وبيض المائدة والخضار.وأشاروا الى أهمية الشركة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لما فيه مصلحة المواطن والمزارع.وأكدت الوزيرة على أهمية تعاون كافة الأطراف للحفاظ على استقرار السلع الغذائية ومنها المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية خلال شهر رمضان المبارك.وبينت بأنه سيتم دراسة مطالب النقابة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة.