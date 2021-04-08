الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصدر : باسم عوض الله لا يزال موقوفا

العلي: مهتمون بالحفاظ على استقرار أسعار السلع

24 ساعة صادمة لـ"بيتكوين" تهز عرش العملات الرقمية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العجارمة وأبو رخية وأبو جابر والهروط

الاستهلاكية المدنية : جميع السلع متوفرة لاستقبال شهر رمضان

تحديد سعر كيلو القطايف في رمضان

الإفتاء لـ الوكيل : رخصة إفطار لمرضى كورونا في رمضان

28 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

موعد صرف الرواتب لم يتغير حتى اليوم

أول تعليق لـ جومانا مراد بعد وفاة إبنتها

الخميس، 08-04-2021 04:45 م

العلي: مهتمون بالحفاظ على استقرار أسعار السلع

420218105936849450841


 الوكيل الاخباري  - التقت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي اليوم الخميس نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات وأعضاء من مجلس النقابة وممثلين عن القطاعات الزراعية.
اضافة اعلان

واستمعت الوزيرة لعدد من النقاط التي طرحها نقيب المهندسين الزراعيين والحضور المتعلقة بكلف الإنتاج وأسعار المنتجات الزراعية والكميات المتوفرة من الخضار خلال الفترة الحالية مؤكدين كفايتها للإنتاج المحلي والتي تشمل الدواجن وبيض المائدة والخضار.

وأشاروا الى أهمية الشركة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لما فيه مصلحة المواطن والمزارع.

وأكدت الوزيرة على أهمية تعاون كافة الأطراف للحفاظ على استقرار السلع الغذائية ومنها المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية خلال شهر رمضان المبارك.

وبينت بأنه سيتم دراسة مطالب النقابة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid502996

عجلون: 8831 شخصاً تلقوا لقاح كورونا

420216164745282446572

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العجارمة وأبو رخية وأبو جابر والهروط

320212417327970662166

الاستهلاكية المدنية : جميع السلع متوفرة لاستقبال شهر رمضان

main_image5edf82781c3a2

عطلة رسمية في جميع فروع صندوق الائتمان العسكري الاحد القادم

fa28d121-5564-44ac-a671-24052e3329dd

المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمرينين عسكريين

420202514209627868573

تحديد سعر كيلو القطايف في رمضان

أخبار متعلقة
320219115628452581628

العلي تشدد على عدم المغالاة بأسعار السلع