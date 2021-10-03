العمارة المتصدعة تواجه قرار الهدم

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر عليم أن مصير العمارة المتصدعة بمنطقة شارع الأردن بالقرب من إشارات النزهة يواجه قرار الهدم .
ولفت المصدر ، ان القرار سيتم تنفيذه بعد موافقة رئاسة الوزراء ، على ضوء التقرير النهائي للجنة المحايدة الصادرة من مجلس البناء الوطني /اللجنة الإنشائية المنبثقة من وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وكان صاحب العمارة خالد الصعيدي لفت في وقت سابق لـ "الوكيل الإخباري" أن العمارة يقطنها 22 شخصا ، تعود لزوجاته الأربعة وابنه المتزوج ، لافتا أنه لا يعلم مصير العائلات ، حيث يتواجدون في بناء متهالك للغاية ( أنقر هنا) .
كما وناشد أهالي المنطقة المجاورة للعمارة بالوقوف على الأمر ، نتيجة لمعاناتهم في ظلّ تهديد أرزاقهم حيث تتواجد محال تجارية بالقرب من المنطقة التي سيتم فيها تنفيذ قرار الهدم ( أنقر هنا) .
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