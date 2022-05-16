العمل: أولويتنا تشغيل الأردنيين في كافة القطاعات

الوكيل الإخباري

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- عرض مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار، اليوم الاثنين في اجتماعين منفصلين مزايا برنامج التشغيل الوطني أمام كل من جمعية وكلاء السياحة السفر وجمعية المدارس الخاصة.وحضر في الاجتماع الأول نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسة، اما في الاجتماع الثاني حضر عامر القصص من لجنة المدارس الخاصة في غرفة التجارة.وأكد النهار في الاجتماعين أن أولوية وزارة العمل تشغيل الأردنيين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة محافظات المملكة.وبين النهار أن البرنامج يهدف إلى توفير وظائف لها ديمومة، ويعتمد ذلك على فرص العمل التي يتم توفيرها من القطاع الخاص في جميع الوية ومحافظات المملكة، مضيفا أن نجاح برنامج التشغيل الوطني سيكون العامل الرئيسي فيه القطاع الخاص لأنه الأساس في تصميمه بالكامل.وأشار إلى أن الهدف من برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل"، الوصول إلى 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، مضيفا أن البرنامج يعتمد على فرص العمل المتاحة والمتوفرة لدى القطاع الخاص والتي تدرجها الشركات على المنصة الإلكترونية التي خصصت لهذه الغاية.وأوضح أن "الفئة العمرية المستهدفة في برنامج التشغيل الوطني من 18 إلى 40 عاما، من الباحثين عن العمل، لافتا إلى أن على الشركات أو المؤسسة الراغبة في التسجيل أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.وبيّن النهار أنه خصص للبرنامج 80 مليون دينار، حيث يساهم البرنامج بمبلغ 150 دينارا لمدة 6 أشهر؛ ينقسم إلى 130 دينارا مساهمة في أجر العامل و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير كجزء من اشتراك الضمان الاجتماعي للعامل.ودار حوار موسع في اللقاءين حول تفاصيل التقديم للبرنامج وآلية الاستفادة منه من قبل أعضاء جمعية وكلاء السياحة السفر وأعضاء جمعية المدارس الخاصة.وأشاد الحضور في الاجتماعين بفكرة برنامج التشغيل الوطني الذي يتيح لقطاعاتهم الاستفادة من البرنامج والاختيار المباشر للأيدي العاملة اللازمة لقطاعهم.