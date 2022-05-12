العمل: إنشاء أول مختبر افتراضي في الأردن

الوكيل الاخباري - افتتح وزير العمل/ رئيس مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، نايف استيتية اليوم الخميس بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الاردن ماريا هادجيثيودوسو، أول مختبر الكتروني افتراضي تدريبي لتطوير برامج التدريب المهني والتقني في الأردن، للتدريب المدمج والتعليم الإلكتروني وخدمات التعليم والتعلم بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، حيث يحتوي المختبر على أجهزة حديثة تمكن المستخدم من التفاعل مع الواقع الافتراضي لخدمة العملية التعليمية في التدريب والتعليم المهني والتقني.



وبين استيتية أن إنشاء هذا المختبر يهدف إلى بناء قدرات وتطوير نظم التعليم والتدريب المهني والتقني في الاردن، وأهمية التشاركية بين القطاع العام والخاص من خلال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تحسين التنسيق والتعاون الفني بين مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني والشركاء الدوليين، لتعزيز كفاءة وتأثير الموارد المستثمرة لضمان استمرارية التعلم والتعليم وتعزيز التدريب المختلط في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن.

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