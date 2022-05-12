الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العجارمة يؤكد أهمية الشراكة مع جميع القطاعات لمواجهة تحديات قطاع التعليم

إصابة بالغة جراء إنهيار سقف منزل في وادي الريان

ترقية الدكتور سمير شديفات الى استاذ مشارك

الصحة العالمية: وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز عتبة المليونين

وزير السياحة يلتقي المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

تعهد فلسطيني بتدويل قضية استشهاد شيرين واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية

الشبول يعزي السعايدة باستشهاد أبو عاقلة

الاقتصاد الرقمي تنهي حملتها الخيرية للعام السادس على التوالي

رئيس جامعة مؤتة يلتقي السفير الإماراتي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة البلاسمة

الخميس، 12-05-2022 06:12 م

العمل: إنشاء أول مختبر افتراضي في الأردن

8


الوكيل الاخباري - افتتح وزير العمل/ رئيس مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، نايف استيتية اليوم الخميس بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الاردن ماريا هادجيثيودوسو، أول مختبر الكتروني افتراضي تدريبي لتطوير برامج التدريب المهني والتقني في الأردن، للتدريب المدمج والتعليم الإلكتروني وخدمات التعليم والتعلم بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، حيث يحتوي المختبر على أجهزة حديثة تمكن المستخدم من التفاعل مع الواقع الافتراضي لخدمة العملية التعليمية في التدريب والتعليم المهني والتقني.

وبين استيتية أن إنشاء هذا المختبر يهدف إلى بناء قدرات وتطوير نظم التعليم والتدريب المهني والتقني في الاردن، وأهمية التشاركية بين القطاع العام والخاص من خلال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تحسين التنسيق والتعاون الفني بين مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني والشركاء الدوليين، لتعزيز كفاءة وتأثير الموارد المستثمرة لضمان استمرارية التعلم والتعليم وتعزيز التدريب المختلط في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

العجارمة يؤكد أهمية الشراكة مع جميع القطاعات لمواجهة تحديات قطاع التعليم

52022915358270289330

وزير السياحة يلتقي المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

w

الشبول يعزي السعايدة باستشهاد أبو عاقلة

420226125751423843066

الاقتصاد الرقمي تنهي حملتها الخيرية للعام السادس على التوالي

5202211231517616356506

رئيس جامعة مؤتة يلتقي السفير الإماراتي

w

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة البلاسمة

أخبار متعلقة
العمل

العمل: اجتماعان مع المقاولين الأسبوع المقبل حول تشغيل الأردنيين

52022415226973818175

الغذاء والدواء: إيقاف 36 منشأة عن العمل خلال فترة عيد الفطر

فف

وزير العمل: الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة يضمن ديمومة عجلة الإنتاج

وزارة عمل 3

العمل: جلسة عن بُعد حول برنامج التشغيل الوطني السبت المقبل

1

وزير العمل يبحث سبل تطوير مهارات العاملين في قطاع التجزئة