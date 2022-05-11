العمل: اجتماعان مع المقاولين الأسبوع المقبل حول تشغيل الأردنيين

الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل نايف استيتية أن أولوية وزارة العمل تشغيل الأردنيين في كافة القطاعات من بينها قطاع المقاولات الذي يعتبر من أبرز القطاعات الحيوية.



واتفق الوزير مع نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري خلال لقائه الأربعاء مع قطاع المقاولات في نقابة المقاولين بحضور أعضاء مجلس النقابة وهيئتها العامة والمخصص لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني “تشغيل” على عقد اجتماعين الأسبوع المقبل بين الوزارة والنقابة لتحديد فرص العمل المتاحة في قطاع المقاولات لتشغيل الأردنيين وبحث سُبل مكننة المهن في هذا القطاع لزياد أعداد تشغيل الأردنيين، إضافة إلى بحث الحلول للتحديات التي تواجه قطاع المقاولات.

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