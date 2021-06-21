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الإثنين، 21-06-2021 09:33 م

العمل: اجراءات لتخفيف نسبة البطالة

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


 الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الاثنين، إن وصول نسبة البطالة إلى 25% ليس مفاجئا.اضافة اعلان


وأرجع الزيود في تصريحات لقناة "المملكة"، ارتفاع نسبة البطالة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأضاف أن الوزارة تقوم بإجراءات لتخفيف نسبة البطالة، حال استمرار الجائحة.

"تخفيض نسب البطالة في جميع دول العالم هي مسؤولية لجميع مؤسسات الدولة، وتتعلق بالبيئة الجاذبة للاستثمار المولد الأساسي لفرص العمل"، وفق الزيود.

وأشار الزيود إلى وجود مجالس مهارات قطاعية شُكلت في هيئة تنمية وتطوير المهارات، إحدى أفرع وزارة العمل، تحدد احتياجات السوق واحتياجات المهن، من مناهج تدريبية.

إضافة إلى وجود تعاون مع الوكالة الألمانية لتوفير فرص عمل خارج الأردن.

 




 

 


 

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