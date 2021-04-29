الخميس 29-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اتفاقية بـ 5 ملايين يورو لتعزيز الحوكمة المحلية

ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في جنوب عمان

العمل: احالة 1914 شكوى عمالية للقضاء منذ بداية جائحة كورونا

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

صُلح عمّان تواصل الاستماع لشهود في قضية مستشفى السلط

خيبة أمل أردنية بعدم تقليص ساعات الحظر الليلي

الأوقاف: 45 دقيقة مدة الذهاب لصلاتي العشاء والتراويح سيرا على الأقدام

توجه لإدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي

أسعار الذهب الخميس 29/4/2021

الخميس، 29-04-2021 12:17 م

العمل: احالة 1914 شكوى عمالية للقضاء منذ بداية جائحة كورونا

1619687222486


الوكيل الإخباري- أحالت وزارة العمل 1914 شكوى ضد منشآت الى القضاء، وذلك منذ بداية جائحة كورونا وحتى نهاية شهر نيسان الحالي.

اضافة اعلان

وبحسب تقرير للوزارة، اليوم الخميس، فقد بلغ عدد الشكاوى العمالية منذ بداية الجائحة 86472 شكوى، شملت 21093 منشأة، منها 15679 منشأة ورد بحقها شكاوى تتعلق بتأخير الأجور، و5414 منشأة ورد بحقها شكاوى انهاء خدمات، واكثر من 44 الف شكوى واستفسار حول العمل.

 

واشار التقرير الى ان فرق التفتيش التابعة للوزارة حثت 10890 منشأة لدفع الاجور للعاملين فيها، حيث تسلم 331 ألف و357 عاملا وعاملة في تلك المنشآت أجورهم.

 

ونجحت إجراءات الوزارة بعد متابعة الشكاوى العمالية المتعلقة بإنهاء الخدمات بشكل مخالف لقانون العمل وأوامر الدفاع وبالتعاون مع القطاع الخاص، بإعادة 5716 عاملا إلى عملهم من أصل 9250 عاملا تم انهاء خدماتهم، منهم 3325 عاملا تم إنهاء خدماتهم بشكل قانوني.


وبلغ عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش في الوزارة بخصوص السلامة والصحة المهنية حوالي 28250 منشأة، حيث تم تحرير 1175 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة.


يشار الى ان وزارة العمل انشأت منذ بداية الجائحة منصة "حماية" على الموقع الالكتروني لاستقبال الشكاوى العمالية، إضافة إلى استقبال الشكاوى عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مازمن

اتفاقية بـ 5 ملايين يورو لتعزيز الحوكمة المحلية

6829a7d5-7f57-48ac-a473-b4b0cf9da009

ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في جنوب عمان

جيش

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

608a6b1cd93a7

صُلح عمّان تواصل الاستماع لشهود في قضية مستشفى السلط

حظر

خيبة أمل أردنية بعدم تقليص ساعات الحظر الليلي

صلاة التراويح

الأوقاف: 45 دقيقة مدة الذهاب لصلاتي العشاء والتراويح سيرا على الأقدام

أخبار متعلقة
372986_1_1585561334

التعليم العالي توضح بخصوص وجود مستشارين في الوزارة

af4d0ed6c7c6883daa59ea3c95f75cd8

معان: إقبال جيد على تلقي مطعوم كورونا

الوكيل لقاح

الإفتاء تُجيز إفطار من تظهر عليه أعراض اللقاح

223573

تعليق الدوام في مديرية التنمية الاجتماعية بدير علا

تطعيم-لقاح

الزرقاء : 37000 شخص تلقوا لقاح كورونا

2b46c4e1-fa81-464b-9c1c-d67ce22a3f7e

الخصاونة : لولا الإجراءات التي تمّ اتخاذها لتضاعفت اعداد الإصابات والوفيات بكورونا