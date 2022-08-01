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الإثنين، 01-08-2022 03:59 م

العمل: البدء بتدريب الفوج الأول من الشباب في مصانع بالطفيلة والكرك

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الوكيل الاخباري- قال وزير العمل نايف استيتية إن مصانع المحيكات في لواء بصيرا ومنطقة ارويم في الطفيلة بدأت بتدريب الفوج الأول من الشباب الذكور للعمل في الفترة المسائية.  اضافة اعلان


وأضاف أن مصانع المحيكات أيضا في لواء فقوع وقضاء مؤاب في الكرك ستقوم بالبدء بتدريب الفوج الأول من الشباب الأسبوع المقبل للعمل لديها في الفترة المسائية.

وأشار استيتية إلى أن هذه المصانع ستقوم بتقسيم الشباب إلى مجموعات بحسب الطاقة الاستيعابية للتدريب لكل فوج بالتعاون بين المستثمرين المشغلين لهذه المصانع ومؤسسة التدريب المهني.

وبين الوزير أن تشغيل الشباب الذكور في الفترة المسائية في هذه المصانع جاء بناء على الاتفاق الذي تم مع مصانع المحيكات والألبسة الموجودة في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك ومنطقة ارويم ولواء بصيرا في محافظة الطفيلة لتشغيل الشباب الأردنيين الذكور في الفترة المسائية في هذه المصانع وتشغيل الإناث في الفترة الصباحية، مضيفا أن هذا الاتفاق مع المصانع توفر مجموعة من فرص العمل للشباب الذكور في محافظتي الطفيلة والكرك.

 




 

 


 

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