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الأمانة لـ الوكيل: ذبح الجمال والأبقار ممنوع إلا داخل مسلخنا وهذه هي المخالفة

الخميس، 15-07-2021 10:11 ص

العمل: التفتيش على منشآت القطاع الخاص خلال عطلة العيد

وزارة العمل


الوكيل الإخباري - قرر وزير العمل يوسف الشمالي مواصلة فرق تفتيش الوزارة لجولاتها و زياراتها التفتيشية في العاصمة والمحافظات خلال عطلة عيد الأضحى، باستثناء اليوم الأول من العيد.

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وأكد الشمالي أن الهدف من هذا القرار التأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالإجراءات الواردة في البروتوكولات الصادرة عنها و بأوامر الدفاع.


وأضاف أن الوزارة حريصة على سلامة وصحة العاملين في المنشآت ومرتاديها خلال عطلة العيد، داعيا الجميع التقيد بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد والابتعاد عن التجمعات.


ونوه الشمالي إلى أن الوزارة على استعداد لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين طوال فترة عطلة العيد المبارك عبر مركز الاتصال الوطني على هاتف رقم 06/500‪8080


 




 

 


 

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