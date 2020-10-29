العمل بالتوقيت الشتوي الليلة

الوكيل الإخباري - يبدأ منتصف الليلة الخميــس /الجمعة ، العمــل بالتوقيت الشتوي في المملكــة.



وسيتم تأخير عقــارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة من صباح الجمعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013م .

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وينصّ القرار ، على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشــرين الأول من كلّ عام.



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