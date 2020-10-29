الخميس 29-10-2020
الوكيل الاخباري

الأردن يفتح 3 معابر رسميا

العمل بالتوقيت الشتوي الليلة

أسعار الذهب الخميس 29/10/2020

بدء استقبال المسافرين عبر المنافذ البرية

وفيات الخميس 29/10/2020

الخميس .. الحرارة أعلى من معدلاتها

القيادة العامة للقوات المسلحة تنشر اسماء مستفيدين جدد من صندوق الاسكان العسكري - رابط الاسماء

مدير مستشفى الملك المؤسس للوكيل : 79 حالة كورونا في العزل وحالة وفاة أمس

الهياجنة للوكيل : وصلنا الى ارقام قياسية واستبعد تسجيل 5 الاف اصابة يومياً

وزارة الطاقة للوكيل : المملكة تستهلك يوميا 321 مليون قدم مكعب من الغاز




الخميس، 29-10-2020 08:44 ص

تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة

العمل بالتوقيت الشتوي الليلة

نو
تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة


الوكيل الإخباري - يبدأ منتصف الليلة الخميــس /الجمعة ، العمــل بالتوقيت الشتوي في المملكــة.

وسيتم تأخير عقــارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة من صباح الجمعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013م .

اضافة اعلان
 

وينصّ القرار ، على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشــرين الأول من كلّ عام.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
برا

بدء استقبال المسافرين عبر المنافذ البرية

01cea405-ea86-43fa-bdb3-da932c8146f6

القيادة العامة للقوات المسلحة تنشر اسماء مستفيدين جدد من صندوق الاسكان العسكري - رابط الاسماء

381728_1_1593603496

مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي يقر عدداً من التخصصات

Untitled-1-133

مدير مستشفى الملك المؤسس للوكيل : 79 حالة كورونا في العزل وحالة وفاة أمس

سس-9

الهياجنة للوكيل : وصلنا الى ارقام قياسية واستبعد تسجيل 5 الاف اصابة يومياً

rpVTcyTPepPWCWLSADYr40AGuNNLAsCB5Ej4tG5E

وزارة الطاقة للوكيل : المملكة تستهلك يوميا 321 مليون قدم مكعب من الغاز

أخبار متعلقة
ه

الأردنيون يودعون التوقيت الصيفي

102020594044232648774

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ححح

التنمية الاجتماعية : عمل الحضانات مستمر

صيف

بدء العد التنازلي للعمل بالتوقيت الشتوي

جد

بدء انتشار الجيش في مناطق المملكة

5391bd15-565d-4c66-8466-08f9c23b85ed

سببان وراء حسم اتخاذ قرار الحظر الشامل